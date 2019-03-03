В Ростове-на-Дону задержан бывший министр финансов ДНР

В Ростове-на-Дону задержан бывший министр финансов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Тимофеева. После этого его доставили в Москву.

По информации портала DonDay, экс-министр некоторое время проживал на территории России. Причина задержания не сообщается.

Тимофеев присутствовал при взрыве в кафе в центре Донецка, при котором погиб на тот момент глава республики Александр Захарченко. Сам тогдашний министр получил тяжелые ранения. Однако, несмотря на это, присутствовал на церемонии прощания с Захарченко. После инцидента его освободили от занимаемой должности, и он переехал в Ростов-на-Дону.