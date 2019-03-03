Клубы дыма и языки пламени: во Владивостоке загорелся ресторан

Во Владивостоке в воскресенье, 3 марта загорелся ресторан «Небесный замок», расположенный на улице Никифорова. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

Видео с места возгорания распространили очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, что пламя охватило верхние этажи здания, идет густой дым. В результате инцидента пострадал один человек.

Спасатели ведут проливку конструкций. Задействованы 35 человек и восемь единиц техники. Причину и обстоятельства возгорания еще предстоит установить.