В Кемерове пассажиров самолета эвакуировали после сообщения о «минировании»

В аэропорту Кемерово сотрудники полиции и взрывотехники обследуют самолет авиакомпании S7. Один из его пассажиров перед вылетом сообщил о заложенной на борту воздушного судна бомбе.

Лайнер должен был следовать в Москву.

«Перед взлетом один из пассажиров рейса авиакомпании S7 крикнул, что судно заминировано, эвакуировано более 120 человек», - цитирует «Интерфакс-Сибирь» заявление представителей оперативных служб региона.

В настоящий момент самолет находится на взлетно-посадочной полосе. Кинологи и взрывотехники обследуют багажное отделение и пассажирский салон.

О задержании человека, заявившего о минировании и о дальнейшей судьбе пассажиров ничего не сообщается.

Вероятно, после завершения всех формальностей они смогут продолжить свой путь в столицу.