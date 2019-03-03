В Архангельске спасли нерпу, которую едва не заклевали вороны

Под Архангельском волонтеры спасли детеныша нерпы, на которого напала стая агрессивных воронов. Заметили нерпенка жители Маймакса.

Истощенное млекопитающее лежало на льдине у реки, его клевали птицы. Очевидцы позвонили в службу спасения, однако там им ответили, что возможная смерть животного - результат естественного отбора, поэтому спасать его они не будут.

Тогда люди обратились к специалистам Центра помощи дикой фауне Архангельска «Мата-Мата». Зоозащитники перенесли раненную нерпу в помещение с комфортной температурой. В ближайшее время животному планируют установить вольер с водой, где оно сможет плавать. Когда зверек поправится, его отпустят на волю.