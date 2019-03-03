Списанные в США корабли для Украины не смогли до нее доплыть

Два списанных американских патрульных катера Drummond и Cushing класса Island, которые Вашингтон передал Киеву еще в сентябре прошлого года, до сих пор не могут доплыть до Украины.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на выступавшего на брифинге в Одессе помощника госсекретаря Соединенных Штатов Джорджа Кента.

Политик утверждает, что корабли находятся в Балтиморе, они еще не готовы пересечь океан, но обязательно поступят в Вооруженные силы Украины в этом году.

В сентябре 2018 года США передали Украине старые фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Речь идет о катерах Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) класса Island, построенных в 1988 году и списанных в Штатах.