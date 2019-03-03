Огромная гематома на руке Елизаветы II напугала британцев

Пользователи социальных сетей испугались за здоровье королевы Великобритании Елизаветы II, увидев опубликованные Букингемским дворцом фотографии.

На снимках монаршая особа запечатлена с гематомой на левой руке, сообщает британский таблоид The Daily Mail.

Фотографии сделаны во время встречи 92-летней Елизаветы II с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном, его женой, королевой Ранией аль-Абдуллой, и старшим сыном, наследным принцем Хусейном ибн Абдаллой.

Представители Букингемского дворца не стали комментировать происхождение синего пятна на тыльной стороне левой кисти королевы.