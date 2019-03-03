США и Южная Корея договорились прекратить регулярные военные учения

Соединенные Штаты и Южная Корея договорились прекратить серии масштабных регулярных военных учений Key Resolve и Foal Eagle, чтобы ускорить денуклеаризацию Корейского полуострова и снизить напряженность в регионе. Об этом пишет пресс-служба Пентагона.

В сообщении говорится, что решение принято после телефонного разговора исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана и южнокорейского министра обороны Чон Ген Ду.

В ходе разговора стороны обсуждали итоги саммита США-КНДР, который прошел на этой неделе в Ханое. Переговоры между американским президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чеен Ыном длились на протяжении двух дней.

Глава Белого дома рассказал о разногласиях на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое. Тем не менее сторонам удалось обсудить пути продвижения дальнейшей денуклеаризации Корейского полуострова.