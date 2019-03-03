Автомобиль влетел в ларек с шаурмой в Новой Москве, погиб один человек

Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на 35-м километре Калужского шоссе у поселка Новые Ватутинки в Новой Москве.

Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе ГИБДДД по столице.

Автомобиль на скорости врезался в ларек по продаже шаурмы. Погиб посетитель заведения, водитель авто и продавец пострадали.

Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших уточняются. На месте работают экстренные службы города.

