Автомобиль влетел в ларек с шаурмой в Новой Москве, погиб один человек
В результате произошедшего один человек погиб, двое пострадали.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на 35-м километре Калужского шоссе у поселка Новые Ватутинки в Новой Москве.
Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе ГИБДДД по столице.
Автомобиль на скорости врезался в ларек по продаже шаурмы. Погиб посетитель заведения, водитель авто и продавец пострадали.
Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших уточняются. На месте работают экстренные службы города.