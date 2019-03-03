Подъем затонувшего у Норвегии фрегата сняли на видео

В Норвегии фрегат Helge Ingstad, который еще в начале ноября затонул при столкновении с танкером, подняли на поверхность. Видеоролик с места проведения операции опубликовано в Интернете.

Военный корабль весом в пять тысяч тонн подняли с помощью четырех кранов и плавучего дока. Всего в операции принимали участие около 300 человек.

Напомним, 8 ноября в районе Хордаланна в 50 километрах к северо-западу от Бергена фрегат норвежских военно-морских сил Helge Ingstad, возвращаясь с учений НАТО Trident Juncture, столкнулся с греческим нефтяным танкером Sola TS. Судно с пробоиной на правом борту потеряло управление. После аварии корабль отбуксировали ближе к берегу.

В результате аварии никто не погиб, семь человек пострадали. С норвежского корабля были эвакуированы 137 членов экипажа.