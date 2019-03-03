Ученые создали читающую мысли шляпу из «Гарри Поттера»

Студентка Массачусетского технологического института Наталья Космина создала головной убор для чтения мыслей, напоминающий распределяющую шляпу из фильмов о «Гарри Поттере».

Устройство фиксирует активность мозга с помощью электроэнцефалогии, пишет Boston Globe. Затем шляпа анализирует эти данные и распознает объекты, которые представлял человек.

Прежде чем надеть шляпу, испытуемый смотрит различные изображения, после чего устройство задает человеку вопросы. На основе ответов прибор делает выводы об активности его мозговой деятельности.

Космина рассказала, что шляпа создана, чтобы помочь студентам и школьникам повысить самооценку во время учебы и успеваемость.