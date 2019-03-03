Украинские националисты призвали посадить Порошенко в тюрьму

Украинские националисты потребовали посадить за решетку президента страны Петра Порошенко, а также заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря, которые ранее носили фамилию Свинарчук.

Последних активисты считают причастными к хищениям из оборонно-промышленного комплекса страны, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу пресс-службы Национального корпуса Романа Чернышева.

В ходе протестного митинга представители украинского Национального корпуса из 20 украинских областей прошли по центральным улицам Киева, а на центральной площади города вывесили огромный баннер с требованием ограничить свободу Порошенко и Гладковским.

Ранее журналисты опубликовали расследование, посвященное многомиллионным хищениям в украинском оборонно-промышленном комплексе, к которым якобы причастны чиновники из ближайшего окружения Порошенко, в том числе сын первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского.