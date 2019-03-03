В мэрии Херсона националисты подрались с ветеранами «АТО» из-за названия улицы: видео

В Херсоне произошла массовая драка между представителями националистической организации «Национальный корпус» и бывшими участниками боевых действий на юго-востоке Украины. Видеозапись инцидента публикует сообщество «Гривна. Херсон» на своей странице в Facebook.

Конфликт произошел из-за названия улицы. В ходе заседания, которое проходило в городском совете Херсона в пятницу, 1 марта, националисты решили назвать улицу Лютеранскую в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк, которая была советником мэра города.

Украинские силовики с этим были не согласны и настаивали на том, чтобы улица была названа именем командира батальона «Херсон» Руслана Сторчеуса. Перепалка переросла в потасовку, которая продолжилась на улице, а само заседание было сорвано.