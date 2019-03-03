Ученые назвали новый метод предотвращения рака

Ученые из Копенгагенского университета открыли механизм, который задерживает и восстанавливает поврежденные ДНК, предотвращая таким образом раковые заболевания.

Исследователи изучили белок 53BP1 в организме человека и пришли к выводу, что он задерживает клеточное деление в дочерних клетках и защищает от наследственных повреждений ДНК. Это дает время, необходимое для устранения дефектов в генах, которые не были исправлены в материнской клетке, пишет Phys.org.

Если же уничтожить дефекты не получается, то повреждения накапливаются и в дальнейшем может развиваться раковая опухоль.