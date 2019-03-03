Ученые назвали новый метод предотвращения рака
Ученые из Копенгагенского университета нашли новый механизм, который способен предотвращать накопление мутаций, превращающих нормальные клетки организма в раковые.
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Ученые из Копенгагенского университета открыли механизм, который задерживает и восстанавливает поврежденные ДНК, предотвращая таким образом раковые заболевания.
Исследователи изучили белок 53BP1 в организме человека и пришли к выводу, что он задерживает клеточное деление в дочерних клетках и защищает от наследственных повреждений ДНК. Это дает время, необходимое для устранения дефектов в генах, которые не были исправлены в материнской клетке, пишет Phys.org.
Если же уничтожить дефекты не получается, то повреждения накапливаются и в дальнейшем может развиваться раковая опухоль.