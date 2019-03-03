На Украине задержан военнослужащий ВСУ, продававший тротил

В Ровенской области задержан украинский военнослужащий, а также двух гражданских лиц, которые незаконно сбывали взрывчатые вещества.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины был задержан во время попытки продать более шести килограммов тротила и пяти электродетонаторов, сообщает пресс-служба СБУ.

Всего нарушителям удалось реализовать почти 40 килограммов тротила и двести электродетонаторов. Также во время обысков правоохранители изъяли две ручных гранаты и более ста средств детонации. Военнослужащий помещен под стражу.

Напомним, из-за военного конфликта на юго-востоке Украины в стране резко вырос нелегальный оборот оружия. На территории Незалежной регулярно задерживают лиц, незаконно продающих взрывчатые вещества.