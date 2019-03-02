Опубликованы кадры с места ДТП на юго-востоке Москвы

В результате дорожно-транспортного происшествия на Люблинской улице в Москве получили травмы два человека. Предположительно, оба находились в салоне поврежденного авто.

ДТП произошло в субботу вечером, 2 марта. На кадрах, которые публикует «Звезда», видно, что иномарка BMW протаранила автобусную остановку. Автомобиль получил значительные повреждения.

По предварительным данным, на остановке людей не было. На месте происшествия работают экстренные службы, выясняются обстоятельства инцидента.