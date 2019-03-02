В Пулково из-за сильной метели самолеты кружат в воздухе

Авиалайнеры, летевшие в петербургский аэропорт Пулково в субботу вечером, 2 марта, уходят на запасные аэродромы из-за сильной метели и снегопада, обрушившихся на Северную столицу.

Согласно данным сервиса Flightradar, над аэропортом кружат не менее девяти самолетов. Сейчас воздушно-посадочные полосы расчищает от снега спецтехника.

Ранее в пресс-службе Пулково сообщили «Звезде», что сегодня в 21:59 воздушное судно Uzbekistan Airways Boeing 767 после посадки в аэропорту при рулении выкатилось за пределы ВПП.