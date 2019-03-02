Конгресс США намерен запросить налоговые декларации Трампа за 10 лет

Американский конгресс собирается проверить налоговые декларации президента США Дональда Трампа за последние 10 лет с целью выявления фактов мошенничества. Об этом информирует NBC News, ссылаясь на собственные источники.

Собеседники телеканала уточнили, что сейчас Бюджетный комитет палаты представителей подготавливает запрос о предоставлении нужных документов. По словам источников, соответствующее указание дал руководитель комитета демократ Ричард Нил.

Ранее экс-адвокат Трампа Майкл Коэнна слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса назвал своего бывшего начальника «расистом». При этом юрист не смог подтвердить «связь» американского лидера с РФ.