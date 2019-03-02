Первый из пяти самолетов неудачно приземлился в Пулково

Пассажирский самолет выехал за пределы ВПП при посадке в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что из-за сильной метели и порывистого ветра в аэропорту Пулково не могут приземлиться пять самолетов. В связи с плохими погодными условиями диспетчеры не давали разрешения на посадку воздушным судам, которые были вынуждены кружиться в небе.

Сильный снегопад обрушился на Санкт-Петербург в субботу, 2 марта.

На сайте мониторинга движения воздушных судов видно, как над Пулково кружат самолеты.

Тем временем, управляющая компания аэропорта Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы» сообщает, что летевшие в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково четыре самолета ушли на запасные аэродромы.