В Москве автомобиль снес автобусную остановку
В Москве BMW на большой скорости протаранила автобусную остановку.
В Москве BMW на большой скорости протаранила автобусную остановку.
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В Москве автомобиль снес автобусную остановку
В Москве BMW на большой скорости протаранила автобусную остановку.
В Москве BMW на большой скорости протаранила автобусную остановку.
В ДPУГИХ CMИ
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