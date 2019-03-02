США отказались пропускать транспортные колонны с беженцами на территорию Эт-Танф в Сирии

В Сирии продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского, налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска «Джелб» для выхода сирийских граждан из лагеря «Эр-Рукбан». По состоянию на 1 марта 2019 года возвратилось 224 800 человек.

Несмотря на успешное завершение властями Сирийской Арабской Республики всех подготовленных мероприятий для осуществления вывоза беженцев из лагеря «ЭР-РУКБАН» к местам довоенного проживания, американская сторона ответила отказом на совместное обращение межведомственных координационных штабов России и Сирии по организации возвращения и размещения беженцев с просьбой пропустить транспортные колонны на территорию зоны ЭТ-ТАНФ. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики генерал-лейтенант Соломатин С.В.

Он также отметил, что продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хамрат (два раза), Нахшебба и Дахар-Абу-Асад провинции Латакия, Абу-Омар (два раза), Луйбда, Крах, Салюмия, Ниха провинции Идлиб, Махарда (два раза) и СКАЛЬБИЯ провинции Хама, а также северо-восточных окрестностей населенного пункта Луйбда провинции Латакия.