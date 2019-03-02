Синоптики предупредили о нескором приходе настоящей весны в Москву
В Москве не стоит ждать ранней весны, поскольку снежный покров в столице сойдет только в конце марта.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress
Жителям Московского региона не стоит ждать скорого прихода настоящей весенней погоды. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Температура в Москве в марте будет около и выше нормы, периоды заморозков и оттепели в течение месяца будут чередоваться. Ранней весны ждать не стоит, потому что плотность снега сейчас около и выше нормы. Сойдет он только в конце марта - начале апреля», - сказал синоптик.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о «зимних рецидивах» перед настоящей весной.