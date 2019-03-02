Синоптики предупредили о нескором приходе настоящей весны в Москву

Жителям Московского региона не стоит ждать скорого прихода настоящей весенней погоды. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура в Москве в марте будет около и выше нормы, периоды заморозков и оттепели в течение месяца будут чередоваться. Ранней весны ждать не стоит, потому что плотность снега сейчас около и выше нормы. Сойдет он только в конце марта - начале апреля», - сказал синоптик.