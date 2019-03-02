К МКС летит манекен Рипли: кадры изнутри корабля

Компания Илона Маска SpaceX впервые в истории отправила в космос частный космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon). Ожидается, что корабль прибудет на МКС 3 марта. Кадры запуска вела компания в своем Twitter.

На корабле к МКС летит манекен по имени Рипли, названный в честь главной героини фильма «Чужой». Кадры изнутри корабля показал Илон Маск на своей странице.

Ранее сообщалось, что с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9. Через некоторое время Crew Dragon был успешно выведен на орбиту. Корабль совершает тестовый полет в автоматическом режиме.

Ранее SpaceX запустила ракету со спутником связи и израильским луноходом. Ракета несет с собой индонезийский спутник связи Nusantara Satu и лунный аппарат производства израильской космической компании SpaceIL.