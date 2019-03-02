В горах Сочи произошел сход лавины: видео

Турист снял на видео лавину, которая сошла с горы в Сочи. Запись инцидента очевидец опубликовал в Сети

На кадрах видно, как с крутого горного склона вниз устремляется большой снежный поток, оставляя за собой в воздухе белый след.

Согласно комментарию, который сопровождает публикацию, размещенную в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел в районе Краснополянского отрога.

Ранее сообщалось, что в Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин.