Пять самолетов не могут приземлиться в Пулково из-за метели, которая вечером в субботу, 2 марта, накрыла Санкт-Петербург. В связи с плохими погодными условиями аэропорт не дает разрешения на посадку воздушным судам, которые вынуждены кружиться в небе.

К настоящему моменту известно, что не могут приземлиться рейсы их Гамбурга, Москвы и Калининграда авиакомпании «Россия».

Ранее сообщалось, что в Волгограде закрыли международный аэропорт из-за снегопада и метели.