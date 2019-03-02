Пять самолетов не могут приземлиться в «Пулково» из-за метели
Сильный снегопад обрушился на Санкт-Петербург в субботу, 2 марта.
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Пять самолетов не могут приземлиться в Пулково из-за метели, которая вечером в субботу, 2 марта, накрыла Санкт-Петербург. В связи с плохими погодными условиями аэропорт не дает разрешения на посадку воздушным судам, которые вынуждены кружиться в небе.
К настоящему моменту известно, что не могут приземлиться рейсы их Гамбурга, Москвы и Калининграда авиакомпании «Россия».
Ранее сообщалось, что в Волгограде закрыли международный аэропорт из-за снегопада и метели.