Лавров в разговоре с Помпео осудил американские угрозы в адрес законного руководства Венесуэлы

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил американские угрозы в адрес законного руководства Венесуэлы. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Москва готова к консультациям по теме Венесуэлы, но необходимо неукоснительно руководствоваться принципами устава ООН», - сказал Лавров.

По словам российского министра, деструктивное внешнее воздействие на Венесуэлу под предлогом гумпомощи не имеет ничего общего с демократическим процессом.

Также стороны условились продолжать экспертные контакты по Сирии, Афганистану и Корейскому полуострову.

Ранее посольство РФ обвинило США и Британию в искусственном создании кризиса в Венесуэле. В дипмиссии считают, что Соединенные Штаты «открыто и беззастенчиво душат венесуэльскую экономику санкциями».