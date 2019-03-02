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Суд отправил Емельяненко под арест на десять суток

Анастасия Евдокимова
19:46 02.03.2019
Ранее Александр Емельяненко извинился перед полицейскими, которым нагрубил при задержании.

Кисловодский суд отправил бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко под административный арест на 10 суток. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из зала суда.

«Признать Емельяненко виновным и назначить ему административный арест на десять суток, начало срока исчисляется с 1 марта», - сказала судья.

Ранее Александр Емельяненко извинился перед полицейскими, которым нагрубил при задержании. На заседании суда он признал вину в том, что сел за руль нетрезвым, но сказал, что сопротивления не оказывал.

1 марта Емельяненко был задержан за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения на месте аварии. При задержании он оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, поэтому им пришлось применить силу.

Видео, на котором Александр Емельяненко едет по тротуару на золотом Mercedes, попали  в Сеть.

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