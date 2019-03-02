В посольстве РФ в Греции прокомментировали задержание россиянина по запросу Украины

Посольство России в Греции заявило, что оказывает задержанному гражданину РФ всю необходимую помощь.

Ранее адвокат Яннис Рахиотис сообщил, что в Греции был задержан гражданин России Евгений Калинин, который является специалистом в сфере энергетики и находился в стране в командировке.

«В Греции 28 февраля был задержан гражданин Российской Федерации Калинин Евгений Вячеславович. В качестве меры пресечения ему был избран арест. С самого начала посольство России оказывает гражданину страны всю необходимую консульскую помощь», - сообщил пресс-секретарь Посольства России в Греции Василий Гаврилов.

По его словам, слушание по делу задержанного россиянина состоялось в пятницу, после чего он был отправлен в тюрьму. Адвокат считает, что правительство Греции выполняет запрос США и Украины и задержание является исключительно политическим маневром.

Известно, что Евгений Калинин внесен в список украинского сайта «Миротворец».