Джип протаранил автобус с детьми под Тулой

В Тульской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. Как сообщает СКР по региону, в результате инцидента пострадали восемь детей, которые были доставлены в лечебное учреждение. Также ранения получили двое взрослых сопровождающих.

Согласно предварительным данным, школьники ехали с лыжных соревнований из Каменского района в село Архангельское, и на 39-м километре автодороги Лопотково - Ефремов их автобус столкнулся с автомобилем, после чего съехал в кювет.

Как отмечают в Следственном комитете, в автобус с детьми на полном ходу влетел внедорожник.

Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.