Джип протаранил автобус с детьми под Тулой
Школьники ехали с лыжных соревнований из Каменского района Тульской области в село Архангельское.
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В Тульской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. Как сообщает СКР по региону, в результате инцидента пострадали восемь детей, которые были доставлены в лечебное учреждение. Также ранения получили двое взрослых сопровождающих.
Согласно предварительным данным, школьники ехали с лыжных соревнований из Каменского района в село Архангельское, и на 39-м километре автодороги Лопотково - Ефремов их автобус столкнулся с автомобилем, после чего съехал в кювет.
Как отмечают в Следственном комитете, в автобус с детьми на полном ходу влетел внедорожник.
Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.