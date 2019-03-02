«Заламывали руки, пытались бросить на пол» - школьники рассказали подробности нападения охранника из «Пятерочки»

Пострадавшие от нападения охранника в одном из магазинов «Пятерочка» в Москве подростки рассказали «Звезде» подробности инцидента. По словам молодых людей, за их избиением наблюдали несколько сотрудников торговой точки, но никто не стал вмешиваться в происходящее.

Как вспоминает Федор Никонов - один из пострадавших детей, - в тот вечер он со своей знакомой хотел собрать макулатуру для школы. С этой целью они пришли в магазин, где хотели взять рекламные буклеты, которые посетителям «Пятерочки» раздают бесплатно в любом количестве.

«Я предложил Даше пойти погулять, мы встретились с ней примерно в 17:30, и она сказала, что завтра в ее школе будет сбор макулатуры, предложила сходить в "Пятерочку" и взять там брошюры со скидками и акциями. Я согласился, мы пошли и взяли несколько пачек этих брошюр, после чего к нам подошел охранник, показал какие-то документы, которые мы даже не рассмотрели, и сказал, чтобы мы шли за ним. Я думал, что все пройдет мирно, мы положим брошюры на место и пойдем дальше. Но он привел нас в подсобное помещение, где сидели администратор, несколько кассиров и другие сотрудники. Администратор спросила, что там произошло. Мы рассказали, как все было. Охранник очень негативно отреагировал на это, начал материться и оскорблять нас. Я попросил его перестать оскорблять нас, после чего он начал распускать свои руки. Я попросил его держаться от нас подальше и вытянул вперед руку, которую он схватил и попытался заломить. Он также хотел бросить меня на пол. Я не хотел драться, и мне пришлось оттолкнуть охранника, отчего он упал. Из-за этого мужчина пришел в ярость, достал свой ремень и начал меня бить. Даша успела это снять», - говорит Федор Никонов.

Молодой человек при этом подчеркнул, что когда они кричали и звали на помощь, то никто из находившихся в комнате не откликнулся.

«Они сидели в телефонах и просто улыбались», - с ужасом вспоминает подросток.

Как, в свою очередь, рассказала Дарья Зыкова, которая также пострадала в результате инцидента, после случившегося директор торговой точки велел им «удалиться и не испытывать судьбу», рекомендовав при этом не обращаться в полицию.

«Директор данного заведения подошел к нам после инцидента и сказал: "Не рассказывайте полиции, уходите. Не испытывайте свою судьбу"… Мы собрали эти брошюрки, положили на место и в истерике ушли, начали звонить родителям», - заявила девушка.

Ранее сообщалось, что в одном из столичных супермаркетов «Пятерочка» охранник избил двух школьников - 15-летнюю девушку и 16-летнего молодого человека.

Стоит отметить, что данным инцидентом уже заинтересовался Следственный комитет РФ: ведомство начало доследственную проверку по факту избиения детей.