Огонь Универсиады 2019 года зажгли в Красноярске

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина и десятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов зажгли огонь XXIX зимней Универсиады – 2019 в Красноярске. Торжественное открытие Игр состоялось 2 марта на «Платинум Арене» в Красноярске.

Соревнования под слоганом Real Winter («Настоящая зима») будут идти с 1 по 12 марта по 11 видам спорта. 76 комплектов наград разыграют около трех тысяч студентов из 59 стран мира.

Ранее в Красноярске прошла формальная часть в преддверии церемонии. Президент России Владимир Путин встретился с членами исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) и выразил надежду, что Универсиада пройдет на самом высоком уровне.

Летние и зимние универсиады проходят раз в два года. В 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани состоялись летние универсиады.