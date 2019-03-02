«Осатаневший» Порошенко грубо похлопал по лицу девушку: видео

В ходе встречи с жителями города Александрии Кировоградской области Украины президент страны Петр Порошенко бесцеремонно похлопал по щеке девушку, задавшую не понравившийся ему вопрос. Затем, по ее словам, он «просто озверел». Все происходящее попало на видео.

«Вчера в мой город Александрию приезжал Петр Порошенко, и был, как всегда, сначала живой коридор, ему никто не задал вопрос, и он, счастливый, на сцене уже давал обещания. Потом спустился к людям, и я задала ему вопрос, почему он преследует Анатолия Шария», - рассказала девушка.

После этого Порошенко остановил охранника, который хотел выбить у нее из рук телефон, и начал спрашивать, откуда она и как ее зовут.

«Ты боишься? Не бойся!» - сказал Порошенко, грубо похлопав девушку по плечу.

По словам девушки, Порошенко начал ее «шарпать» по лицу, по куртке.

«Он просто озверел, стал сатаной, очень сильно хлопал меня по плечу, по лицу, шарпал за курточку, все это видно», - добавила она.

Когда мероприятие завершилось, девушку встретили представители правоохранительных органов. На вопрос, имеет ли она право спросить о чем-либо своего президента, ей ответили «нет».

«Я понимаю, что за мной идет хвост миллиционеров, домой идти нельзя. Села в кафе. Туда пришли человек 15 охраны», - рассказала девушка.

Затем полицейские и охрана украинского президента попытались задержать пострадавшую в кафе, куда она зашла, заметив преследование на улице, и отнять у нее телефон. В итоге она позвонила своему отцу, тот быстро приехал. Теперь ее родители переживают за дальнейшую судьбу семьи и боятся преследований.