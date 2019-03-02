Путин поздравил Горбачева с 88-летием

Президент России Владимир Путин поздравил первого президента СССР Михаила Горбачева с 88-летием. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Примите поздравления с днем рождения. И в нашей стране, и за ее пределами Вас знают как авторитетного государственного и общественного деятеля с огромным профессиональным и жизненным опытом», - говорится в тексте телеграммы.