Путин поздравил Горбачева с 88-летием
Путин отметил, что Горбачев продолжает следить за повесткой дня на международной политической арене и ведет активные дискуссии по проблемам в различных сферах.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Президент России Владимир Путин поздравил первого президента СССР Михаила Горбачева с 88-летием. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
«Примите поздравления с днем рождения. И в нашей стране, и за ее пределами Вас знают как авторитетного государственного и общественного деятеля с огромным профессиональным и жизненным опытом», - говорится в тексте телеграммы.
Путин отметил, что Горбачев продолжает следить за повесткой дня на международной политической арене и ведет активные дискуссии по проблемам в различных сферах.
В субботу, 2 марта, политику исполняется 88 лет.