«Он все делал для людей» - помощница Жореса Алферова рассказала, каким ученый был в жизни

Академик РАН, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов очень любил свою семью, был патриотом и работал на благо людей. Такое заявление сделала его помощница Аделина Рубцова.

«Я проработала с ним бок о бок двадцать пять лет. И хочу сказать, что это необыкновенно любящий человек. Он безумно любил свою семью, любил свою родину и любил свою Белоруссию, где ородился. И все, что он делал в своей жизни, было не для него, а для людей. Он никогда не был мелочным. Он человек широкой души и очень щедрый», - сказала она.

Рубцова при этом добавила, что Жорес Алферов был оптимистом и «поэтому ему все удавалось».

«Когда его долго не бывало, он уезжал в Питер, у меня начиналась депрессия. Просто хотелось его услышать, потому что он заражал всех своей энергией… У него был океан идей. Он все время генерировал их. Он успел построить свой университет, чем очень гордился», - заключила помощница ученого.

Ранее главный врач клинической больницы Российской академии наук Олег Чагунава сообщил, что лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов умер вследствие острой сердечно-легочной недостаточности.

Прощание с ученым состоится 5 марта.