Климкина пригласили в Крым на годовщину воссоединения с Россией

Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил главу МИД Украины Павла Климкина приехать на празднование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

«Я приглашаю господина Климкина посетить полуостров в середине марта и посмотреть на реальные настроения крымчан и динамику развития полуострова», - приводит РИА Новости слова Гемпеля.

Он отметил, что украинский МИД в последнее время активизировался в плане громких и провокационных заявлений о Крыме. Гемпель заявил, что это является нагнетанием информационного и политического давления со стороны Киева.