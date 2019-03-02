Климкина пригласили в Крым на годовщину воссоединения с Россией
Климкину предложили посмотреть на реальные настроения крымчан и динамику развития полуострова.
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Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил главу МИД Украины Павла Климкина приехать на празднование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
«Я приглашаю господина Климкина посетить полуостров в середине марта и посмотреть на реальные настроения крымчан и динамику развития полуострова», - приводит РИА Новости слова Гемпеля.
Он отметил, что украинский МИД в последнее время активизировался в плане громких и провокационных заявлений о Крыме. Гемпель заявил, что это является нагнетанием информационного и политического давления со стороны Киева.