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Немецкий зонд впервые пробурил поверхность Марса

Лина Давыдова
17:15 02.03.2019
Инструмент должен пробурить пятиметровую скважину для дальнейшего измерения температуры и теплопроводности марсианского грунта.
Немецкий зонд впервые пробурил поверхность Марса
© Фото: dlr_de, flickr

Немецкий зонд HP3 посадочного аппарата NASA InSight приступил к бурению марсианской поверхности. Об этом сообщила пресс-служба Германского центра авиации и космонавтики (DLR).

Инструмент должен пробурить пятиметровую скважину в грунте Марса для дальнейшего измерения температуры и теплопроводности. Как рассказали в DLR, во время работы бур столкнулся с камнем и немного отклонился от вертикали.

«Во время работы зонд, вероятно, наткнулся на камень, после чего наклонился примерно на 15 градусов и либо сдвинул его, либо прошел мимо», - заявил научный руководитель эксперимента Тильман Шпон.

Всего устройство произвело порядка 4 тысяч ударов по поверхности Марса и углубилось на расстояние от 18 до 50 сантиметров. После того как завершится период охлаждения, ученые начнут второй этап работы зонда для углубления на пять метров. Он будет длиться четыре часа.

Ожидается, что полученные данные позволят лучше понять, как возникла и развивалась поверхность, схожая с поверхностью Земли.

Зонд HP3 совершил посадку на Марсе в ноябре прошлого года в рамках миссии станции InSight. Он приземлился в плоской и свободной от скал и крупных камней области. Немецкий зонд способен точно определить температуру в условиях до тысячи градусов по шкале Цельсия.

Ученые надеются, что за два года в рамках миссии удастся изучить физические свойства, развитие и структуру ядра, коры и мантии Марса. Специалисты не исключают, что у них получится наконец узнать, является ли ядро Марса жидким.

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