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Емельяненко извинился перед задержавшими его полицейскими

Роман Захаров
17:02 02.03.2019
По словам спортсмена, которые он произнес в суде, у стражей порядка к нему претензий нет.
Емельяненко извинился перед задержавшими его полицейскими

Получивший широкую известность благодаря не только спортивным достижениям, но и скандальным выходкам боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко принес извинения в суде сотрудникам полиции, которые задержали его за вождение автомобиля в пьяном состоянии в Кисловодске.

«Виноват, каюсь, извинился перед сотрудниками, которым нахамил, пожали руки и разошлись. У них претензий нет. Заслуженно наказание несу», - заявил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Емельяненко в зале суда раскаялся за свой очередной проступок.

Напомним, накануне Александра Емельяненко задержали в Кисловодске после ДТП, в которое он попал, находясь в нетрезвом виде. 37-летний боец не захотел сдаваться сотрудникам ДПС и попытался скрыться. Спортсмена удалось задержать лишь с помощью наряда ППС.

Кадры инцидента позже появились в Сети.

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