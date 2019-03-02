Емельяненко извинился перед задержавшими его полицейскими

Получивший широкую известность благодаря не только спортивным достижениям, но и скандальным выходкам боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко принес извинения в суде сотрудникам полиции, которые задержали его за вождение автомобиля в пьяном состоянии в Кисловодске.

«Виноват, каюсь, извинился перед сотрудниками, которым нахамил, пожали руки и разошлись. У них претензий нет. Заслуженно наказание несу», - заявил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Емельяненко в зале суда раскаялся за свой очередной проступок.

Напомним, накануне Александра Емельяненко задержали в Кисловодске после ДТП, в которое он попал, находясь в нетрезвом виде. 37-летний боец не захотел сдаваться сотрудникам ДПС и попытался скрыться. Спортсмена удалось задержать лишь с помощью наряда ППС.

Кадры инцидента позже появились в Сети.