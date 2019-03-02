Опубликовано видео встречи фрегата «Адмирал Эссен» с эсминцем США Donald Cook

В Сети появилось видео из пролива Босфор, на кадрах которого фрегат «Адмирал Эссен» встретился с эсминцем ВМС США Donald Cook. Видео публикует турецкое издание Aydinlik.

Donald Cook находился в Черном море с 19 февраля. Официальной его целью было названо проведение «операций по обеспечению безопасности» в регионе.

Эсминец Donald Cook прибыл в порт Одессы в понедельник утром и покинул его 27 февраля. В ходе визита на борт военного корабля поднимался президент Украины Петр Порошенко.

28 февраля корабль Donald Cook покинул акваторию Черного моря, по пути разминувшись с российским фрегатом. «Адмирал Эссен» совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море.

«Адмирал Эссен» - второй сторожевой корабль проекта 11356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Основу его ударного вооружения составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон», когда последние будут приняты на вооружение.