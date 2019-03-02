В Третьяковской галерее не нашлось подходящей рамы для гигантского полотна Репина

В Третьяковской галерее не смогли найти подходящей рамы для гигантского полотна Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…». Об этом «Звезде» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня картину монтировать не будут… Рама оказалась меньше, чем картина. Будут подгонять раму», - сказал он.

Ранее сообщалось, что сотрудники Русского музея начали подготовку 78 картин Ильи Репина для участия в выставке «Илья Репин». Одно из самых больших полотен легендарного художника - крупноформатную картину «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…» из собрания Государственного Русского музея размером 4 на 8 метров - можно будет увидеть в Третьяковской галерее в Москве. При этом вековую раму картины решили оставить в Санкт-Петербурге из-за опасности повредить ее во время транспортировки.

«Заседание Государственного совета 7 мая 1901 года...» - одна из самых значительных и крупных картин в коллекции Русского музея. 116 лет назад Илья Репин получил за нее большой гонорар. Заказчик полотна, император Николай II, остался доволен результатом.