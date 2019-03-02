В Генштабе заявили о разработке Пентагоном новой стратегии «Троянский конь»

Пентагон начал разработку новой стратегии ведения боевых действий под названием «Троянский конь». Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

«Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала пятой колонны в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам», - сообщил Герасимов на конференции по развитию военной стратегии.

Он также отметил, что Россия готова к нейтрализации агрессивных действий вероятных противников. Для этого в стране разработан ряд концептуальных подходов. В их основе лежит «стратегия активной обороны», которая предполагает меры по упреждающей нейтрализации угроз безопасности страны, и это входит в научную деятельность российских военных ученых.

«Геополитические противники России не скрывают, что готовятся к ведению войн с активным ведением информационного противоборства. Мы должны уметь этому противостоять», - отметил Герасимов.



Ранее начальник Генштаба ВС РФ рассказал о процессе испытаний новейших средств вооружения. По словам генерала, Вашингтон своими последними действиями четко обозначил курс на милитаризацию космоса.