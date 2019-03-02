В московской «Пятерочке» охранник выпорол детей: видео

В оном из столичных супермаркетов «Пятерочка» охранник избил двух школьников - 15-летнюю девушку и 16-летнего молодого человека. Об этом сообщает паблик «Типичная полиция» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации сообщества, инцидент произошел по адресу: улица 15-я Парковая, дом 27в. Там подростки взяли стопку рекламных листовок, что в магазине распространяются бесплатно и в любых количествах, и собирались покинуть торговую точку.

На действия школьников обратил внимание сотрудник охраны «Пятерочки», который, по информации паблика, является мигрантом из Казахстана. Мужчина обвинил детей в воровстве, отвел их в подсобку, где снял ремень и принялся избивать.

На записи, которую сделала пострадавшая девушка, видно, как сотрудник охраны бьет юношу, а когда школьница просит его прекратить противоправные действия, он замахивается и на нее. При этом стоящий рядом другой работник магазина никак не реагирует на происходящее.

Также сообщается, что после вопиющего инцидента к детям подошел директор «Пятерочки» и попросил никому не рассказывать о случившемся.

Как отмечает паблик, после публикации видеозаписи правоохранительные органы дадут оценку действиям охранника.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по сотрудникам магазина «Пятерочка» на востоке Москвы.