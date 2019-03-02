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Президент РАН перечислил научные достижения Алферова

Ян Брацкий
14:42 02.03.2019
Жорес Алферов был единственным физиком-лауреатом, проживавшим на территории России.
© Фото: kremlin.ru

В Российской академии наук прокомментировали печальное известие об уходе из жизни Жореса Алферова. Нобелевского лауреата по физике не стало накануне ночью. Ученому было 88 лет.

Президент РАН Александр Сергеев назвал кончину великого ученого «большой трагедией».

Президент РАН рассказал, что невозможно перечислить все достижения Алферова, и отметил его колоссальный вклад в развитие мировой и отечественной науки, защите которой он посвятил лучшие годы своей жизни.

«Кончина Жореса Алферова - это огромная потеря для отечественной и мировой науки, а также потеря для РАН. Жорес Иванович, безусловно, по всем меркам великий ученый, и это признано во всем мире. Он получил Нобелевскую премию за создание полупроводниковых гетероструктур и в какой-то степени определил тот технический уклад, в котором мы с вами сейчас живем. Мы общаемся с вами, работают профессиональные камеры, у вас в руках мобильники, из которых мы в том числе узнаем такие печальные вести, а ведь их работа основана на тех открытиях, которые сделал Жорес Иванович в физике и которые впоследствии были реализованы.

Жорес Иванович всегда активно выступал за поддержку российской науки, и, будучи великим ученым и членом Государственной думы, он постоянно выступал в нашу поддержку, что для РАН очень важно. Жорес Алферов имел огромный авторитет в Государственной думе. Он представлял Коммунистическую партию, и нам хорошо известны его взгляды. Жорес Иванович был человеком, который внес вклад в формирование системы высшего академического образования. В Санкт-Петербурге он создал и возглавил Академический университет РАН. Важной для нас является и его позиция в поддержку создания Академического научного центра в Санкт-Петербурге.

Последний раз я разговаривал с ним по телефону в середине января этого года, и мы как раз обсуждали вопросы восстановления Академического научного центра. Зная, что Жорес Иванович уделял этому вопросу много времени, я рассказал ему о своей встрече с президентом, на которой Владимир Путин поддержал идею воссоздания научного центра в Санкт-Петербурге. Жорес Иванович остался очень доволен. Он приглашал в гости. Поэтому память о нем у меня очень свежа, и это большая потеря для всех нас и огромная беда для РАН.

Жорес Иванович - прежде всего человек очень настойчивый в продвижении взглядов и своих мыслей. Он использовал все возможности, которые у него были, для продвижения идей в научной области. Думаю, что благодаря этому у него многое получалось, в том числе и создание Академического университета РАН. Качества его личности высоко ценились в разных кругах. Его настойчивость была полезна нам. Совмещая знаковые позиции лауреата и депутата, он был самым мощным рупором в деле защиты российской науки», - рассказал Сергеев, обращаясь к журналистам.

Ранее главный врач клинической больницы Российской академии наук Олег Чагунава сообщил, что лауреат Нобелевской премии Жорес Иванович Алферов умер вследствие острой сердечно-легочной недостаточности.

Прощание с Жоресом Алферовым состоится 5 марта.

Похоронят выдающегося представителя мировой и отечественной науки на кладбище в поселке Комарово в Ленинградской области.

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