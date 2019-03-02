Путин отметил огромный вклад Алферова в развитие мировой науки

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью нобелевского лауреата академика Жореса Алферова. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Глава государства отметил огромный вклад великого российского ученого в развитие российской и мировой науки, отметил твердую гражданскую позицию и роль, которую он сыграл в общественной жизни страны», - заявил пресс-секретарь президента.

Жорес Алферов ушел из жизни в ночь с пятницы на субботу в Санкт-Петербурге. Ему было 88 лет.

В последние годы ученый сильно болел. Прощание с лауреатом Нобелевской премии по физике состоится 5 марта.

