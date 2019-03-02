Названа дата прощания с академиком Жоресом Алферовым

Российский нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов скончался в пятницу, 1 марта, около полуночи вследствие острой сердечно-легочной недостаточности.

Об этом сообщил главврач клинической больницы Российской академии наук Олег Чагунава. Он же назвал в разговоре со «Звездой» дату и место похорон ученого, прощание с ученым состоится 5 марта.

«Планируется на вторник», - сказал Чагунава.

Алферова похоронят на кладбище в поселке Комарово в Ленинградской области.

Напомним, о смерти российского физика-лауреата стало известно утром 2 марта. В последние годы он сильно болел. Ранее его госпитализировали прямо с заседания Российской академии наук.

Жорес Алферов был единственным физиком-лауреатом, проживавшим на территории России.