Врио губернатора Петербурга назвал Алферова эпохой российской науки

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил свои соболезнования родным и близким нобелевского лауреата, физика и академика Жореса Алферова. Чиновник заметил, что ученый, открытия которого в свое время определяли технический прогресс, представлял собой целую эпоху российской науки.

«Жорес Иванович был активным общественным, государственным и политическим деятелем. Его слово порой было решающим в важных вопросах развития научных и образовательных учреждений», - сказал Беглов.

Врио главы Петербурга подчеркнул, что Алферов был патриотом и всегда переживал за свою страну, отстаивал и защищал ее интересы, пользуясь при этом большим авторитетом на международной арене.

«Наследие, которое он нам оставил, еще долгие годы будет служить на пользу России», - цитирует РИА Новости Беглова.

Напомним, о смерти российского физика-лауреата стало известно утром 2 марта. В последние годы он сильно болел. Ранее его госпитализировали прямо с заседания Российской академии наук.

Жорес Алферов был единственным физиком-лауреатом, проживавшим на территории России.