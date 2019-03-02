Глава Дагестана встретился с погорельцами села Тисси-Ахитли

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев осмотрел пепелище на месте высокогорного села Тисси-Ахитли Цумадинского района. Накануне пламя уничтожило 16 жилых домов. Стихия бушевала на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Спасатели боролись с огнем несколько часов, в результате чего удалось отстоять 73 домовладения. В этом им помогали местные жители.

Ситуация осложнялась тем, что подать воду на большую высоту было практически невозможно, как и подъехать к месту возгорания на автоцистерне.

Васильев встретился с селянами и пообещал оказать помощь в восстановлении утраченных документов.

«Сейчас все министры работают по вопросам обеспечения пострадавших электричеством и газом. Раньше все было выполнено по временной схеме. Руководство МЧС будет находиться тут до конца, пока все не прольют, чтобы не было повторных возгораний. Определились, каким образом будут осуществляться выплаты. До каждого жителя эта информация будет донесена. К тем, кто нуждается в восстановлении документов, сюда приехали сотрудники миграционной службы.

Сейчас возникает много вопросов, почему долго не могли потушить пожар. Только находясь здесь, понимаешь почему. Машина остановилась внизу, а мы поднялись на 200 метров. Какое давление надо подать сюда, чтобы доставить воду, а по узким улочкам проходит только мотороллер. Об этом мы подумаем вместе, потому что беда учит. Нужно создать какие-нибудь резервуары с водой. Тоже продумаем», - пообещал глава республики.

В настоящее время оставшихся без крова жителей села временно разместили в здании местной школы.

Вопрос о выделении нового жилья будут решать местные власти. Эксперты, работающие на месте происшествия, устанавливают его истинные причины.

По счастливой случайности и благодаря слаженным действиям пожарных никто в результате возгорания не погиб и не пострадал.