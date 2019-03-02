Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава Дагестана встретился с погорельцами села Тисси-Ахитли

Ян Брацкий
13:29 02.03.2019
Глава республики потребовал от местных властей проработать меры по недопущению подобных происшествий в высокогорных населенных пунктах региона.

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев осмотрел пепелище на месте высокогорного села Тисси-Ахитли Цумадинского района. Накануне пламя уничтожило 16 жилых домов. Стихия бушевала на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Спасатели боролись с огнем несколько часов, в результате чего удалось отстоять 73 домовладения. В этом им помогали местные жители.

Ситуация осложнялась тем, что подать воду на большую высоту было практически невозможно, как и подъехать к месту возгорания на автоцистерне.

Васильев встретился с селянами и пообещал оказать помощь в восстановлении утраченных документов.

«Сейчас все министры работают по вопросам обеспечения пострадавших электричеством и газом. Раньше все было выполнено по временной схеме. Руководство МЧС будет находиться тут до конца, пока все не прольют, чтобы не было повторных возгораний. Определились, каким образом будут осуществляться выплаты. До каждого жителя эта информация будет донесена. К тем, кто нуждается в восстановлении документов, сюда приехали сотрудники миграционной службы.

Сейчас возникает много вопросов, почему долго не могли потушить пожар. Только находясь здесь, понимаешь почему. Машина остановилась внизу, а мы поднялись на 200 метров. Какое давление надо подать сюда, чтобы доставить воду, а по узким улочкам проходит только мотороллер. Об этом мы подумаем вместе, потому что беда учит. Нужно создать какие-нибудь резервуары с водой. Тоже продумаем», - пообещал глава республики.

В настоящее время оставшихся без крова жителей села временно разместили в здании местной школы.

Вопрос о выделении нового жилья будут решать местные власти. Эксперты, работающие на месте происшествия, устанавливают его истинные причины.

По счастливой случайности и благодаря слаженным действиям пожарных никто в результате возгорания не погиб и не пострадал.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.03.2019, 09:24
Генконструктор рассказал о главных преимуществах ракетного комплекса «Ангара»
Дата02.03.2019, 12:04
В Генштабе ВС РФ рассказали о «стратегии ограниченных действий» по защите интересов России за рубежом
Дата02.03.2019, 08:39
Александр Овечкин установил абсолютный рекорд НХЛ по результативности
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата01.03.2019, 10:15
Новейшая самоходка «Лотос» сможет стрелять боеприпасами НАТО
Дата01.03.2019, 10:06
Двадцать лет под чужими именами: разведчики-нелегалы впервые рассказали о своей работе в США и Канаде
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:13 В стране и мире
Названа дата прощания с академиком Жоресом Алферовым
12:54 В стране и мире
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Индии
12:41 В стране и мире
Видео
«Ну и все!»: дебош Емельяненко в отделе полиции попал на видео
11:33 В стране и мире
Видео
В Новой Москве произошло столкновение автобуса с фурой
11:20 В стране и мире
Видео
Во Флориде стартовал носитель Falcon 9 с новейшим кораблем Dragon 2
События дня
События дня
Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов
Обострение индо-пакистанского конфликта
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Опубликованы кадры смертельной схватки огромного паука и опоссума в лесах Амазонии
В рассекреченных документах ЦРУ нашли рецепт армейского борща СССР
Видео
«Какие мои годы!» - Агутин о том, что не получил звание народного артиста РФ
Видео
Коммунальные инновации: чистящий снег на крыше дома в Казани экскаватор попал на видео
Видео
Порошенко схватил за нос незнакомого мужчину: видео
Геологи предсказали вулканическую катастрофу в США
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.