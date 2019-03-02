В Волгограде маршрутное такси перевернулось на бок от удара с легковушкой: видео

В Волгограде, в центре города, перевернулось маршрутное такси. Это произошло в результате столкновения с другим легковым автомобилем.

Водитель Kia Rio при движении со стороны Комсомольского моста не остановился на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил ДТП с участием маршрутки. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в аварии пострадал только водитель такси.

Его госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга и перелом ребер. Немногочисленные пассажиры маршрутки и водитель Kia не пострадали и от врачебной помощи отказались.

Ранее в Краснодаре автомобиль на полном ходу протаранил скорую помощь. Жесткая авария произошла на перекрестке улиц Дзержинского и Стахановской. Легковушка не уступила дорогу скорой, ехавшей с включенными опознавательными сигналами.