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Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Индии

Егор Левин
12:54 02.03.2019
В ходе беседы руководители оборонных ведомств двух стран отметили высокую важность обоюдного взаимодействия в борьбе с террористическими угрозами.
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Индии
© Фото: kremlin.ru

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своей индийской коллегой Нирмалой Ситхараман.

В ходе общения глава Минобороны РФ выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих Индии в теракте, произошедшем в феврале 2019 года в городе Пулвама.

Оба министра в ходе переговоров отметили высокую важность обоюдного взаимодействия в борьбе с террористическими угрозами.

Помимо прочего, руководители оборонных ведомств также обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-индийского сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

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