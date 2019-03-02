Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Индии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своей индийской коллегой Нирмалой Ситхараман.

В ходе общения глава Минобороны РФ выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих Индии в теракте, произошедшем в феврале 2019 года в городе Пулвама.

Оба министра в ходе переговоров отметили высокую важность обоюдного взаимодействия в борьбе с террористическими угрозами.

Помимо прочего, руководители оборонных ведомств также обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-индийского сотрудничества в военной и военно-технической сферах.