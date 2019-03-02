«Ну и все!»: дебош Емельяненко в отделе полиции попал на видео

В Сети появилось видео из отдела полиции, куда после ДТП был доставлен боец смешанных единоборств Александр Емельяненко.

Самого спортсмена на кадрах почти не видно, так как его заслоняют собой многочисленные правоохранители, зато хорошо слышна речь Емельяненко. Он громко кричит и постоянно матерится.

Скандально известный российский боец спровоцировал серьезное ДТП в Кисловодске, после которого намеревался скрыться с места происшествия. Требования полицейских остановиться и выйти из машины Емельяненко проигнорировал.

Ранее было опубликовано видео, на котором он оскорбляет силовиков из салона своего золотого Mercedes.

За оскорбление сотрудников ГИБДД при исполнении ими своих служебных обязанностей Емельяненко грозит ответственность по статье 319 УК РФ.

Впрочем, самому бойцу не привыкать оказываться в центре громких скандалов. В мае 2015 года он был приговорен к 4,5 года лишения свободы и штрафу в 50 тысяч рублей за совершение насильственных действий сексуального характера и похищение паспорта потерпевшей. Через год его освободили по УДО.