Названа причина смерти академика Жореса Алферова

Нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов скончался вследствие острой сердечно-легочной недостаточности.

Об этом сообщил главврач больницы Российской академии наук Олег Чагунава. По его словам, Алферова не стало в пятницу, 1 марта, около 12 часов ночи по московскому времени.

«Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность», - цитирует ТАСС Чагунаву.

Напомним, о смерти российского физика-лауреата стало известно утром 2 марта. В последние годы он сильно болел. Ранее его госпитализировали прямо с заседания Российской академии наук.

Жорес Алферов был единственным физиком-лауреатом, проживавшим на территории России.