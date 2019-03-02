Названа причина смерти академика Жореса Алферова
Ученого-физика не стало в пятницу, 1 февраля, около полуночи.
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Нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов скончался вследствие острой сердечно-легочной недостаточности.
Об этом сообщил главврач больницы Российской академии наук Олег Чагунава. По его словам, Алферова не стало в пятницу, 1 марта, около 12 часов ночи по московскому времени.
«Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность», - цитирует ТАСС Чагунаву.
Напомним, о смерти российского физика-лауреата стало известно утром 2 марта. В последние годы он сильно болел. Ранее его госпитализировали прямо с заседания Российской академии наук.
Жорес Алферов был единственным физиком-лауреатом, проживавшим на территории России.