Генпрокуратура рассказала о масштабных махинациях в «Укроборонпроме»

Генеральный прокурор Украины озвучил реальные потери государственного концерна «Укроборонпром» в результате преступных махинаций. Речь идет о десятках миллионов гривен. Об этом Юрий Луценко сообщил в прямом эфире телеканала «Прямой».

В ходе интервью он объяснил замысел злоумышленников, выводивших деньги из государственных оборонных структур.

«Привозятся запчасти, "Укроборонпром" покупает их по определенным процедурам конкурса, а затем эти средства переводят через фиктивные структуры и выводят в наличные, в гривны, которые далее переводят в доллары. Это уклонение от налогов», - резюмировал Луценко.

По требованию Генпрокуратуры Государственная фискальная служба вела налоговую проверку предприятия с 2017 года.

«Неделю назад я получил наконец первые результаты. Им насчитали двадцать миллионов гривен неуплаченных налогов. На сегодня я знаю об около сорока миллионах гривен, начисленных для этой фирмы. Сразу скажу: или эти деньги будут заплачены в казну, или будут сидеть очень долго. Это я гарантирую», - пообещал генеральный прокурор Украины.

Ранее в причастности к массовым хищениям в оборонном ведомстве журналисты обвинили действующего главу Украины Петра Порошенко и людей из его ближайшего окружения.

По данным разоблачителей, политики продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники по многократно завышенным ценам.